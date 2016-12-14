Симферополь, 14 декабря, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Зенитный ракетный полк в Крыму полностью перевооружен на систему С-400 «Триумф». Об этом заявил журналистам 13 декабря командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРС

По заявлению Севостьянова, система находится в Крыму и в декабре заступает на дежурство. Личный состав полка уже прошел переобучение, а в августе проводились стыковочные стрельбы.

По сообщению пресс-службы Южного военного округа, на данный момент система противовоздушной обороны Республики Крым полностью интегрирована в систему ПВО РФ. «Весь личный состав прошел переобучение на современные образцы вооружения, а также в Крым в рамках гособоронзаказа в полном объеме поступила современная военная техника», — сообщили в ведомстве.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, поражает цели на высоте до 30 км.