Манила, 14 декабря, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал откровенное заявление о своём прошлом: когда он был мэром города Давао, он лично убивал подозреваемых в преступлениях во время патрулирования, сообщает Agence France-Presse.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Дутерте, комментируя проводимую Манилой политику борьбы с наркоторговлей и наркоманией, сообщил, что сам принимал участие в ликвидации преступников.

«В Давао я делал это лично», — сообщил он.

Это происходило во время патрулирования, в котором он по своей инициативе участвовал, являясь мэром города. По словам Дутерте, его личный пример убеждал полицейских, что так нужно поступать с преступниками.

«Я на самом деле искал какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь», — сказал он.

Напомним, Дутерте пришёл к власти на Филиппинах благодаря своему обещанию бескомпромиссно бороться с наркоторговлей. Возглавив страну, Детурте организовал охоту на наркоторговцев и наркоманов. Полиции было разрешено отстреливать наркодилеров без суда и следствия.

Были сформированы специальные народные дружины, которые также получили право отстреливать наркоторговцев и их клиентов. За несколько недель с начала антинаркотической кампании было убито около двух тысяч человек, за несколько месяцев — более трёх с половиной тысяч.

В итоге к августу 2016 года около 600 тысяч наркоторговцев сдались правоохранительным органам. Дутерте подвергся жёсткой критике со стороны ООН, США и Европейского союза как нарушитель прав человека.