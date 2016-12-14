Барнаул, 14 декабря, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Алтайские активисты ОНФ сформировали пакет предложений, в котором обозначены региональные проблемы и возможные пути их решения. Документ состоит 30 пунктов, касающихся охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи, обеспечения граждан социальным жильем, предоставления коммунальных услуг, совершенствования госзакупок, общественного контроля за деятельностью властей и других сфер жизни региона. Как пояснили ИА REGNUM в ОНФ, эти общественные предложения были сформированы по итогам ноябрьской региональной конференции ОНФ и накануне переданы губернатору Алтайского края Александру Карлину.

ОНФ Губернатор Алтайского края Александр Карлин

ОНФ Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Яков Шойхет передал губернатору Александру Карлину общественные предложения

В ходе встречи с главой сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Яков Шойхет, пояснил, что рекомендации эти направлены на решение конкретных проблем, выявленных в ходе мониторинга исполнения «майских указов» и поручений президента, а также в результате работы с обращениями граждан в региональное отделение ОНФ.

«ОНФ может производить мониторинг проблем и вопросов, которые беспокоят наших граждан, но организовывать и реализовывать — это полномочия власти. За этот год мы очень серьезно продвинулись в здравоохранении, в социальной сфере, в повышении уровня заработной платы. Есть проблемы, но они связаны с изменением федерального законодательства», — отметил Яков Шойхет.

ОНФ Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Яков Шойхет

Также общественники призвали губернатора обеспечить адресность выделения средств муниципалитетам на увеличение фондов оплаты труда работников культуры и устранить серьезные перекосы в соотношении заработных плат педагогов, врачей, медсестер и административно-управленческого персонала в бюджетных учреждениях.

«В Алтайском крае наблюдается хроническое недофинансирование учреждений культуры (в том числе музеев) из средств краевого и муниципальных бюджетов на выполнение ими государственного и муниципального задания, а, следовательно, на обеспечение должного уровня оплаты труда. Например, в КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая» (ГМИЛИКА) только в 2015 г. сокращено 10% штатных ставок при одновременном увеличении нагрузки на работающих. Несмотря на сокращение фонда оплаты труда музея, как и других краевых госучреждений на 5% в сравнении с 2015 г. плановые показатели «дорожной карты» и государственного задания остаются неизменными и даже растут. Значительно хуже складывается ситуация с уровнем заработной платы в муниципальных учреждениях культуры, в большинстве муниципальных образований она ниже индикаторных показателей определенных в соответствии с Указом №597, большое количество сотрудников для исполнения «дорожных» карт по заработной плате переведены на 0,75, 0,5 или даже на 0,25 ставки. Получая из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности органы местного самоуправления зачастую считают вопросы обеспечения должного уровня заработной платы работников культуры второстепенными и направляют эти средства на иные цели, при этом постоянно урезая ставки и сокращая сотрудников в сфере культуры», — отмечают «фронтовики».

Для решения этой проблемы они предлагают властям решить вопрос по адресному и приоритетному направлению средств дотаций, получаемых на выравнивание бюджетной обеспеченности, на увеличение фондов оплаты труда в каждом конкретном государственном и муниципальном учреждении культуры. Также ОНФ рекомендует прекратить практику сокращения штатной численности в муниципальных учреждениях культуры, в том числе в рамках проводимых мероприятий по оптимизации сети в регионе.

Помимо этого общественники рекомендовали краевой администрации вместе с муниципалитетами принять нормативные правовые акты, обязывающие застройщиков предусматривать возведение детских садов, школ, поликлиник в новых микрорайонах и в местах точечной застройки, а также усилить контроль за строительством или модернизацией социально значимых объектов в целях обеспечения их доступности для инвалидов.

Несколько рекомендаций ОНФ связаны с экологическими проблемами региона. В частности, общественники рекомендовали под контроль обеспечение свободного доступа к озеру Ая и другим водным объектам на территории края, поскольку от населения регулярно поступают сигналы о незаконном ограничении доступа и взимании платы за проход.

За повышенное внимание к экологической тематике губернатор даже поблагодарил ОНФ. «Это очень важно, поскольку мы вступаем в Год экологии. В конце года запланировано заседание Государственного совета Российской Федерации под председательством Владимира Владимировича Путина. Эти вопросы будут детально рассмотрены, и мы получим Президентские поручения в этой сфере», — заявил глава края.

По его словам, помимо перечисленного, еще одна важная проблема — переработка твердых бытовых отходов.

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«Мы намерены существенным образом продвинуться и в этом вопросе: упорядочить всю эту деятельность, внедрять новые технологии по сортировке и переработке», — отметил Александр Карлин. В завершении встречи он пообещал активно взаимодействовать с «фронтовиками»: «на объединяет главное — забота о жителях Алтайского края, регионе и нашей стране. Это позволит нам работать вместе и эффективно», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Москве активисты ОНФ провели «Форум действий» и обсудили вопросы эффективности бюджетных расходов, реализации указов и поручений президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина, а также выдвинули новые предложения по решению наиболее чувствительных проблем для граждан страны, которые были поддержаны президентом.

В рамках данного форума состоялся очередной съезд ОНФ, делегатами которого стали 400 человек — сопредседатели штабов и руководители исполкомов региональных отделений Народного фронта, члены Центрального штаба ОНФ. На съезде обсудили текущую повестку движения в 2017—2018 гг. и приняли решения по изменениям в уставе ОНФ и ротации в Центральном штаб. В ходе пленарного заседания форума Владимир Путин заявил, что Движение «Общероссийский народный фронт» приобрело массовый характер.

За время деятельности Алтайского регионального отделения Народного фронта, ряды его экспертов и активистов пополнили более сотни экспертов. Это представители самых разных сфер: врачи и предприниматели, педагоги и депутаты, журналисты и инженеры, спортсмены и экологи.