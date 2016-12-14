Новосибирск, 14 декабря, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Более 30 патрульных мобильных групп из представителей департамента лесного хозяйства Новосибирской области, районных отделов лесных отношений, правоохранительных и надзорных органов в круглосуточном режиме мониторят территории земель лесного фонда региона, чтобы не допустить незаконных рубок новогодних деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

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По словам руководитель департамента Вячеслава Дубовицкого, для наблюдения обстановки в лесах области установлены 24 стационарные видеокамеры, работают стационарные посты. Государственный лесные инспекторы проводят проверки елочных базаров на законность заготовки и продажи деревьев. Проверяются документы на предмет легальности заготовки продаваемых хвойных деревьев (счет-фактура, товарно-транспортная накладная, квитанция об оплате, наличие карантинного сертификата на черного соснового усача).

Кроме того, в парках и скверах Новосибирска для защиты от незаконной вырубки елки, сосны и кедры начали обрабатывать специальным веществом. Распыляемый раствор для людей, птиц, животных и самих новогодних деревьев не опасен, на морозе он не издает запаха. Но если занести срубленное дерево в квартиру, помещение тут же наполнится едким запахом, который сложно выветривается.

По официальным данным, в преддверии новогодних праздников уже заготовлено около 15 тыс. штук хвойных деревьев (сосны, пихты, ели), что составляет половину от запланированного объема. Власти области утверждают, что такая заготовка деревьев не наносит ущерба лесам региона, поскольку работы ведутся в рамках мероприятий по очистке леса. Стоимость новогодних деревьев в лесхозах области остается на уровне прошлого года — от 200 до 500 рублей за штуку, в зависимости от размера дерева и его породы. По данным корреспондента ИА REGNUM, на елочных базарах Новосибирска стоимость новогоднего дерева обойдется не менее 800 рублей.