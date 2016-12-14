Москва, 14 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ увеличен объёма субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. В связи с увеличением количества лиц, имеющих право на получение этого вида социальной помощи, объём субвенций увеличен на 291,2 млн рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

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Во II квартале 2016 года распоряжением правительства объём бюджетных ассигнований на эти цели был увеличен на 618,07 млн рублей (до 32,714 млрд рублей).

В III квартале в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, было дополнительно включено 96 тыс. 056 человек, и общая численность таких граждан составила 3 млн 772 тыс. 803 человека.

В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен ещё на 291,2 млн рублей (до 33,005 млрд рублей).

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 8 декабря 2016 года.