Сочи, Краснодарский край, 14 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В городе Сочи оторвавшийся в море коллектор вызвал беспокойство у местных жителей. Всплывшая сначала на поверхность, а потом и вовсе оторвавшаяся часть канализационной трубы грозила причинить вред экологии — Содержимое глубоководного выпуска могло вылиться на берег через многочисленные трещины, образовавшиеся от ударов о камни. Между тем, как заверили ИА REGNUM в «Водоканале» 14 декабря, опасности для окружающей среды никакой нет.

Sochiadm.ru Шторм

По этой трубе осуществляется сброс уже очищенной пресной воды. Контроль за ее качеством и соответствия нормативным требованиям ведется специалистами аккредитованной лаборатории. По оценке специалистов, вода, поступающая в коллектор, отвечает установленным стандартам.

Как уточнили в организации, отрыв 200-метрового куска полиэтиленовой трубы глубоководного выпуска произошел из-за сильного шторма. Ее обнаружили в море в районе новой Мацесты возле одного из санаториев, передает «Кубань 24». Как определили сотрудники сочинского водоканала, это часть олимпийской инфраструктуры, ее ввели в эксплуатацию перед Олимпийскими Играми 2014 года. При этом, основной коллектор, выполненный из бетона протяженностью более двух километров, остался неповрежденным и продолжает функционировать в штатном режиме.

В ближайшее время специалисты намерены обследовать состояния коллектора и полностью его восстановить.