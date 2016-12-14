Ярославцы спели украинские песни
Ярославль, 14 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. 13 декабря в Ярославле прошел флешмоб по исполнению песен на украинском языке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил организатор акции депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.
Целью данной акции является показать, что, несмотря на сложную политическую обстановку и напряженные отношения между Россией и Украиной, русские и украинцы — братские народы.
Собравшиеся в здании вокзала «Ярославль-Главный» спели под баян по куплету из песен: «Ты ж мене пидманула», «Черемшина», «Распрягайте хлопцы конив», «Червона Рута». Подобные акции прошли в ряде городов России и Украины.
«Мероприятие прошло очень тепло и душевно. Спели песни, люди не хотели расходиться. Идея сделать подобный флешмоб пришла из соцсетей: ко мне начали обращаться люди, которые рассказали о подобных акциях в других городах и спрашивали почему бы не сделать такой флешмоб у нас. Сделали, мне кажется, получилось очень добродушно и достойно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.