Ярославль, 14 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. 13 декабря в Ярославле прошел флешмоб по исполнению песен на украинском языке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил организатор акции депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

ИА REGNUM Флэшмоб в Ярославле

Целью данной акции является показать, что, несмотря на сложную политическую обстановку и напряженные отношения между Россией и Украиной, русские и украинцы — братские народы.

Собравшиеся в здании вокзала «Ярославль-Главный» спели под баян по куплету из песен: «Ты ж мене пидманула», «Черемшина», «Распрягайте хлопцы конив», «Червона Рута». Подобные акции прошли в ряде городов России и Украины.

«Мероприятие прошло очень тепло и душевно. Спели песни, люди не хотели расходиться. Идея сделать подобный флешмоб пришла из соцсетей: ко мне начали обращаться люди, которые рассказали о подобных акциях в других городах и спрашивали почему бы не сделать такой флешмоб у нас. Сделали, мне кажется, получилось очень добродушно и достойно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.