Москва, 14 декабря, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 декабря завершились в небольшом минусе. Цена на нефть сорта Brent снизилась на $0,11, до $55,28. Эйфория от венских встреч (30 ноября и 10 декабря) сходит на нет, считает считает аналитик Альпари Владислав Антонов. При этом принятые решения держат цены выше $55 за баррель.

Topwar.ru Нефть

Трейдеры опять стали реагировать на рост запасов нефти. Согласно еженедельными данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,68 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 3,91 млн. баррелей, дистиллятов — на 233 тыс. баррелей.

На торгах в Азии нефть торгуется в минусе. За баррель Brent дают $55,14 (-0,25%). До выхода отчёта Минэнерго США нефть останется под давлением. Вряд ли цена на торгах в Европе превысит отметку $55,75. Потом все внимание трейдеров переключится на заседание FOMC. Согласно данным CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС США оценивается рынком в 95,4%.

Повышение ставки учтено рынком, поэтому заседание не должно оказать негативного влияния на динамику цен на нефть. После завершения коррекционного движения рост котировок продолжится. Следующий целевой уровень $60 к 23 декабря.