Москва, 14 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Московская биржа 13 декабря открылась ростом по доллару и евро. Повышение котировок на Brent до $56,41 остановило падение курса рубля на уровнях 61,35 руб. за доллар и 65,14 руб. за евро. На американской сессии национальная валюта укрепилась при снижающихся ценах на нефть. В преддверии заседания FOMC (14 декабря) курс доллара отступил к уровню 60,47 руб., курс евро — к 64,27 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Российский рубль отреагировал укреплением на решение Дональда Трампа назначить Рекса Тиллерсона новым госсекретарем США, который сейчас возглавляет частную нефтедобывающую компанию ExxonMobil. Если Сенат одобрит его кандидатуру, он займет место Джона Керри. Стоит отметить, что Тиллерсон награжден российским орденом Дружбы за вклад в развитие американо-российских отношений. Его назначение повышает вероятность снятия санкций против России, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Азии нефть торгуется в минусе. За баррель Brent дают $55,10 (-0,33%). Снижение цены вызвано опубликованным отчётом Американского института нефти (API). Согласно еженедельными данным, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,68 млн баррелей.

На американской сессии все внимание трейдеров будет направлено на заседание FOMC. Согласно данным CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС США оценивается рынком в 95,4%. Повышение ставки рынком учтено, поэтому реакция будет на заявления Дж.Йеллен. Если ФРС откажется повышать ставку, доллар рухнет по всему рынку, рубль быстро пройдёт отметку в 60 рублей.