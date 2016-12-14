Вашингтон, 14 декабря, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Главной угрозой 2017 года Совет по международным отношениям (США) назвал обострение отношений стран НАТО и России. Об этом сообщается в опубликованном докладе «Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Согласно докладу, авторы считают, что существует «умеренная» вероятность «намеренной или непреднамеренной военной конфронтации». В качестве опасного фактора названо «агрессивное поведение» РФ в Восточной Европе.

Кроме того, Совет считает опасной политику Северной Кореи, упоминая в докладе о «серьёзном кризисе» в этой стране. Угрожающий фактор — испытания ядерного оружия.

Также опасными Совет назвал возможные кибератаки «на критически важную инфраструктуру США». Кроме того, авторы документа признали значительной угрозой возможный теракт на территории США или стран-союзников.

Угрозу представляет и нестабильность обстановки в Афганистане, где можно ожидать вспышек терроризма. Опасность представляют и отношения Турции с курдами — конфликт может обостриться. Упоминается в докладе и угроза эскалации сирийского конфликта.