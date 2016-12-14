Лондон, 14 декабря, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Российские хакеры могли повлиять на исход британского референдума о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом заявил Бен Бредшоу, член парламента Великобритании, выступавший во время референдума против Brexit, сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По его словам, вмешательство хакеров из России «в настоящее время доказано в американской президентской кампании». Вероятно, то же самое имело место «и в нашем собственном референдуме», отметил депутат, говоря о голосовании 23 июня.

При этом парламентарий признался, что не имеет каких-либо доказательств, однако подчеркнул, что влияние Москвы на исход голосования «очень даже возможно». Бредшоу добавил, что российская сторона уже готовится оказать влияние на выборы президента Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня жители Великобритании проголосовали на референдуме за выход из Евросоюза, однако для того, чтобы это произошло, правительство должно инициировать 50 статью лиссабонского договора, что оно собирается сделать в конце марта 2017 года. В настоящий момент существуют противоречия между парламентом и правительством по данному вопросу. Решение о том, нужно ли правительству согласие парламента для инициации выхода из ЕС, примет Верховный суд Великобритании.