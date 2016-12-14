Москва, 14 декабря, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации (РФ) Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал сообщение главы Государственной службы геологии и недр Украины Николая Бояркина об обнаружении «гигантских залежей» газа на северо-западном шельфе Черного моря возле острова Змеиный.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Российский политик разместил цитату Бояркина: «Тот факт, что Украина вновь начала поиск нефти и газа, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке страны».

«Сдвиг» у вас действительно «титанический»)))», — написал Рогозин, комментируя заявление украинского чиновника.

13 декабря руководитель Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин сообщил, что украинское научно-исследовательское судно «Искатель» (единственное судно такого рода на Украине) подтвердило наличие газового месторождения на северо-западном шельфе Черного моря возле острова Змеиный.

По его словам, результаты геологоразведки показали наличие месторождения с запасами газа порядка 40 млрд куб метров. Бояркин назвал этот участок недр очень перспективным, а месторождение — имеющим высокий коэффициент геологического успеха.

Отметим, что никакого открытия геологи с Украины на самом деле не сделали — газовое месторождение в районе острова Змеиный было открыто ещё советскими геологами примерно 30 лет назад.

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