Денвер, США, 14 декабря, 2016, 06:26 — ИА Регнум. Суд штата Колорадо постановил, что выборщики штата, большинство голосов в котором на прошедших 8 ноября президентских выборах набрала Хиллари Клинтон, должны голосовать за Клинтон, и никак иначе, передает Associated Press 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы США

Судья Элизабет Старрс также постановила, что выборщики, которые отказываются выполнять волю большинства проголосовавших жителей штата, должны быть заменены.

Судебное разбирательство было инициировано выборщиками от Демократической партии Полли Бака и Робертом Неманичем, заявившими о желании голосовать за «альтернативного кандидата». Однако данное желание противоречит действующему закону Колорадо, по которому выборщики должны проголосовать в соответствии с волеизъявлением избирателей штата.

Примечательно, что подобные законы действуют только в 28 штатах, в остальных выборщики формально могут позволить себе «вольности» при голосовании. Однако, как правило, отказы выборщиков голосовать за избранного штатом кандидата — единичные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на президентских выборах победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, выигравший 305 голосов выборщиков в 30 штатах. У его основного соперника, кандидата от демократов Хиллари Клинтон — 233 голоса выборщиков в 20 штатах и округе Колумбия. Голосование коллегии выборщиков должно подтвердить победу Трампа 19 декабря, инаугурация нового президента произойдет 20 января.