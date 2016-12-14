Владивосток, 14 декабря, 2016, 06:55 — ИА Регнум. Амурская область находится на первом месте среди регионов России по числу работников, не получивших заработную плату. На дальневосточный субъект приходится свыше 4,5 тысячи человек, трудовые права которых нарушаются. Среди наиболее злостных неплательщиков в регионе числятся «Дальспецстрой», «Радиоприбор» и «Тихоокеанская мостостроительная компания», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

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По последним данным Росстата, в целом по стране зарплату не получили 70 361 человек, при этом самыми проблемными округами являются Сибирский и Дальневосточный. Так, в Амурской области выплаты денежных средств ждут свыше 4,5 тысячи работников, в Приморском крае — около 3,6 тысячи человек.

Чаще других с задержками зарплат сталкиваются коллективы обрабатывающих производств, шахтёры и строители. «Дальспецстрой» должен работникам 404 миллиона рублей, «Радиоприбор» — 400 миллионов, «Тихоокеанская мостостроительная компания» — 60 миллионов.

В Амурской области деньги не получили 4 569 человек, главным должником в субъекте, по данным издания Griffon, является «Дальспецстрой» — 147 миллионов рублей. Ещё одна строительная компания «Буреягэсстрой» задолжала 19,8 миллиона рублей, «Стройиндустрия-С» — 11 миллионов рублей.

Основными нарушителями трудовых прав приморцев являются «Радиоприбор», который производит радиоэлектронику для Министерства обороны РФ, и «ТМК», компания была одним из подрядчиков при строительстве объектов к проведению саммита АТЭС-2012 года.

В Хабаровском крае «Дальневосточная энергостроительная компания» задолжала персоналу более 13 миллионов рублей, от «Триады» ждут 20 миллионов, «Дальспецстрой» — ещё 257 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Приморский край приходится наибольший объём задолженности по выплате зарплаты среди остальных регионов России — почти 600 миллионов рублей. В целом по Дальнему Востоку сотрудникам задолжали свыше 1 миллиарда рублей. Последние цифры в Амурской области говорят о долге в размере 77,6 миллиона рублей.