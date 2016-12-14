Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Действия ВКС России на территории Сирии привели к снижению доходов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от продажи нефти. Об этом заявил замглавы Департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов на совместном заседании ООН и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), посвящённом противодействию финансирования терроризма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Согласно оценкам экспертов, в результате действий ВКС России доходы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от продажи углеводородов в текущем году сократились в два раза — до $450 млн», — приводятся слова Феоктистова на сайте постоянной миссии России в ООН.

Представитель МИД отметил, что вследствие этого потенциал группировки также «снижается по целому ряду направлений, в том числе пополнению сил боевиков, продолжению территориальной экспансии, расширению пропаганды».

Как подчеркнул российский дипломат, теперь боевики вынуждены искать новые источники доходов, и в этой ситуации международному сообществу следует приложить дополнительные усилия для пресечения каналов финансирования терроризма.

Феоктистов отметил, что Россия выступает за введение в соответствии со статьёй 41 Устава ООН «всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго» в отношении подконтрольных террористической группировке территорий, которое предусматривало бы санкционные меры в отношении его нарушителей.

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