Ванкувер, Канада, 14 декабря, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Городской совет Ванкувера одобрил повышение налога на недвижимость в городе для борьбы с «героиновой эпидемией», сообщает Associated Press 14 декабря.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

Все дополнительные средства, полученные от повышения налога, будут направлдены медицинской и спасательной службе Ванкувера, столицы канадской провинции Британская Колумбия, перегруженным в связи с резким ростом передозировок в последние месяцы.

Число случаев передозировок в городе месяц в 2016 году в среднем составляет около тысячи, против 500−600 в прошлые годы. По всей провинции Британская Колумбия с января по октябрь текущего года произошло 620 смертельных случаев передозировки опиатами, чаще всего — смесью героина и фентанила, транквилизирующего средства, который дилеры добавляют в наркотик для усиления «эффекта».

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