Токио, 14 декабря, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Министр обороны Японии Томоми Инада призвал Соединенные Штаты прекратить полеты конвертопланов армии США на Окинаве, сообщает Reuters 14 декабря.

Wallspaper.ru Небо. След самолета

Инада просит приостановить полеты двухмоторных военно-транспортных воздушных судов до окончания расследования крушения конвертоплана Osprey, которое произошло 13 декабря — воздушное судно, относящееся к военно-морской базе армии США на Окинаве, потерпело крушение у берегов Японии, члены экипажа получили травмы и были госпитализированы.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал инцидент «достойным сожаления».

Конвертоплан Osprey — двухмоторное военно-транспортное воздушное судно, предназначенное для переброски десанта и военных грузов. На военно-морской базе 3-го экспедиционного корпуса США на Окинаве дислоцированы 24 конвертоплана данного типа.