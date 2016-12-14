Вашингтон, 14 декабря, 2016, 03:33 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил должность министра внутренних дел члену Палаты представителей, республиканцу Райану Зинку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в переходном штабе Дональда Трампа.

Gage Skidmore Райан Зинк

55-летний экс-капитан сил специального назначения ВМС США Navy Seal («морские котики») Райан Зинк является членом нижней палаты Конгресса США с 2015 года. До этого он входил в состав законодательного собрания штата Монтана.

По информации издания, конгрессмен ещё не дал окончательного ответа на предложение будущего главы Белого дома. Отмечается, что в ходе президентской кампании Дональда Трампа Райан Зинк выражал поддержку республиканцу и вместе с супругой принимал участие в его предвыборных мероприятиях, посвящённых оказанию помощи ветеранам.

Как передавала ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что новым госсекретарём США станет глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, пост министра энергетики в новой администрации получит экс-губернатор Техаса Рик Перри.

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