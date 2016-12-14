Берлин, 14 декабря, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Германии сообщило о начале депортации мигрантов из Афганистана, просивших политического убежища в стране, передает Reuters 14 декабря.

Афганцы

Депортация первой партии из 50 афганцев должна состояться сегодня, и будет проведена в рамках соглашения, достигнутого с правительством Афганистана в октябре месяце.

Сообщается, что решение о депортации вызвало акции протеста и критику со стороны политических противников канцлера Ангелы Меркель — критики депортации заявляют, что в Афганистане репатрианты могут столкнуться с репрессиями.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года в Германию прибыло более миллиона нелегальных мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки. По данным Федерального агентства по делам беженцев и миграции Германии, афганцы занимают второе место по численности среди всех беженцев, больше всего беженцев в Германию прибыло из Сирии.