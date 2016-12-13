Москва, 14 декабря, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Федерация бобслея России принимает решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года, который должен был состояться в Сочи, в другую страну. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы вынуждены принять решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует, и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол», — говорится в заявлении.

В федерации отмечают: «В обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших рук, ещё можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, а чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и нетерпением».

«Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников», — заявляют в федерации бобслея.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр спорта России Павел Колобков сообщил, что IBSF проинформировала на своём сайте о переносе чемпионата из Сочи, даже не связываясь с Федерацией бобслея России. Он подчеркнул, что «есть соглашение о проведении чемпионата мира, которое никто не расторгал, а там есть условия расторжения». «Мы будем выяснять все эти вопросы и принимать дальнейшие решения», — сказал министр.

Напомним, 13 декабря стало известно, что на фоне протестов ряда стран IBSF приняла решение не проводить в Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, а перенести его в другое место. Бойкот чемпионату в Сочи объявили сборные Латвии, Южной Кореи и США.

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