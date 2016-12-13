Москва, 14 декабря, 2016, 02:40 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 13 декабря зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Деръа, Латакия, Хама и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, в провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Барза, Бузайна, Дахийят-аль-Асад, Кафер-Батна, Мейда и Хараста, а также район Аль-Мазраа в городе Дамаск, стадион Эль-Аббасийин в Джаубаре, лагерь беженцев Эль-Вафидин и больницу Ибн-эль-Валид в Думе.

В провинции Латакия боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня населённый пункт Айн-эль-Кантара и позиции правительственных войск на горе Абу-Али. Формированиями «Свободной сирийской армии» из минометов обстреливался квартал Салах-ад-Дин в Алеппо.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё пяти населённых пунктов в провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1051.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.

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При участии российской стороны продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. В течение суток проведено три гуманитарных акции — в населённом пункте Месмия провинция Деръа и пунктах временного размещения жителей в районах Аль-Азизия и Шейх-Максуд города Алеппо, в ходе которых мирным жителям было передано в общей сложности около пяти тонн гуманитарной помощи.

«Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится также в документе.

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