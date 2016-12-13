Париж, 14 декабря, 2016, 02:15 — ИА Регнум. В своем первом выступлении перед французским парламентом новый премьер-министр Франции Бернар Казнёв, сменивший на посту Мануэля Вальса, пообещал продолжить войну с терроризмом и продлить режим чрезвычайного положения до окончания президентских выборов, передает Associated Press 14 декабря.

Clément Gruin Бернар Казнёв

«Поражение исламистского экстремизма подразумевает приложение всех сил республики на борьбу с ним», — заявил Казнёв членам Национального собрания, нижней палаты парламента Франции.

Кроме продолжения войны с терроризмом, Казнёв также пообещал продолжить борьбу с безработицей и сократить государственные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, Бернар Казнёв, бывший глава Министерства внутренних дел, был назначен премьер-министром Франции 6 декабря, после отставки Мануэля Вальса, решившего участвовать в предстоящих президентских выборах. Новое правительство, сформированное Казнёвом, 13 декабря было поддержано Национальным собранием Франции голосованием 305 против 239 парламентариев. Голосование в верхней палате парламента состоится в ближайшее время.