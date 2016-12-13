Судан обвиняет Египет в похищении людей
Хартум, 14 декабря, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Власти Республики Судан обвиняют Египет в незаконных задержаниях суданских золотодобытчиков на пограничных территориях, передает Associated Press 14 декабря.
Министр добывающей промышленности Судана Ахмед аль-Карури заявил по национальному телевидению, что Египтом был допущен «акт агрессии против суданских граждан», который власти страны считают «похищением» — задержание 45 старателей в суданском штате Вади-эль-Аллаги.
По словам министра, часть старателей была отпущена, однако большинство задержанных удерживаются силами безопасности Египта. Кроме того, египетской стороной было «захвачено» оборудование золотодобытчиков.
МИД Египта пока не дал комментариев в связи с заявлениями Судана, официальных обращений Судана в международные инстанции также пока не было.