Хартум, 14 декабря, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Власти Республики Судан обвиняют Египет в незаконных задержаниях суданских золотодобытчиков на пограничных территориях, передает Associated Press 14 декабря.

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Министр добывающей промышленности Судана Ахмед аль-Карури заявил по национальному телевидению, что Египтом был допущен «акт агрессии против суданских граждан», который власти страны считают «похищением» — задержание 45 старателей в суданском штате Вади-эль-Аллаги.

По словам министра, часть старателей была отпущена, однако большинство задержанных удерживаются силами безопасности Египта. Кроме того, египетской стороной было «захвачено» оборудование золотодобытчиков.

МИД Египта пока не дал комментариев в связи с заявлениями Судана, официальных обращений Судана в международные инстанции также пока не было.