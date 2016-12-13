Москва, 14 декабря, 2016, 01:56 — ИА Регнум. В Москве «категорически не согласны» с заявлениями о массовых убийствах мирных жителей Алеппо, поскольку они «не отражают реальности», заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Beshr Abdulhadi Сирия

«Все сообщения о геноциде, об убийстве мирного населения, это всё небылицы. Сирийская армия как может старается очистить город от террористов», — приводит слова Пескова телеканал RT.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что мирные жители нередко использовались террористами в Алеппо в качестве живого щита.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил журналистам, что бои в восточных районах Алеппо прекращены, город перешел под полный контроль правительства Сирии.

По его словам, военные действия в Алеппо прекратились, однако ещё не все боевики покинули город. Их эвакуация затруднена согласованиями коридоров и транспортных вопросов.

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