Тирасполь, 14 декабря, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Инаугурация нового президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского будет проведена 16 декабря 2016 года. Как сообщили в пресс-службе президента ПМР, соответствующий указ подписал действующий президент Евгений Шевчук, передает корреспондент ИА REGNUM. Ответственность за организацию проведения церемонии возложена на аппарат Верховного совета ПМР.

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Ранее Шевчук подписал другой указ, согласно которому инаугурацию предлагалось провести 27 декабря 2016 года в Приднестровском государственном театре драмы и комедии имени Н.С. Аронецкой. Однако затем указ был признан утратившим силу.