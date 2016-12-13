Тирасполь, 14 декабря, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Завершающий свой мандат президент Приднестровья Евгений Шевчук вылетел в столицу Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Шевчука, в Москву он отправился «по приглашению российской стороны».

Gospmr.ru Евгений Шевчук

«В Москве у Евгения Шевчука запланирован ряд рабочих встреч», — добавили в пресс-службе.

Шевчук, напомним, потерпел поражение на состоявшихся 11 декабря президентских выборах, уступив спикеру Верховного совета ПМР Вадиму Красносельскому. Ранее в печати сообщалось, что в случае проигрыша на президентских выборах Шевчук рассчитывал получить руководящую работу в российском Крыму.