Каир, 14 декабря, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в коптском храме в Каире, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, передаёт телеканал Al Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики ИГ

Днём ранее президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси сообщил, что взрыв осуществил молодой боевик Шафик Махмуд Мохаммед Мостафа, прошедший в храм с поясом смертника.

Кроме этого, по подозрению в причастности к организации атаки задержаны трое мужчин и одна женщина. По мнению египетской полиции, именно они занимались подготовкой смертника, выбором места проведения теракта и изготовлением взрывчатки. Ещё двое подозреваемых в настоящее время находятся в розыске.

Напомним, взрыв в одном из коптских храмов в Каире произошёл 11 декабря. Жертвами атаки, по последним данным, стали 25 человек, ещё 49 человек получили ранения. После теракта в Египте был объявлен трёхдневный траур.