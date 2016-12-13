Москва, 14 декабря, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал сообщение Киева об «открытии» газового месторождения на северо-западном шельфе Чёрного моря.

Цитата из х/ф «В поисках капитана Гранта». реж. Станислав Говорухин. 1985. СССР Подзорная труба Паганеля

Ранее глава Государственной службы геологии и недр Украины Николай Бояркин заявил, что факт начала поиска Украиной нефти и газа «свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке стране».

«Сдвиг» у вас действительно «титанический», — написал Дмитрий Рогозин на свое странице в Facebook.

Напомним, 13 декабря единственное украинское геолого-разведочное судно «Искатель» подтвердило наличие газового месторождения на северо-западном шельфе Черного моря возле острова Змеиный.

Как было заявлено, запасы газа в месторождении составляют порядка 40 млрд кубометров (за одну зиму Украина сжигает порядка 17 млрд кубометров газа). Николай Бояркин назвал данный участок недр очень перспективным, а месторождение — имеющим высокий коэффициент геологического успеха.

Стоит отметить, что никакого открытия украинские геологи в действительности е совершили — газовое месторождение в районе острова Змеиный было отрыто ещё в 1980-х годах советскими геологами.