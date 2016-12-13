Скопье, 14 декабря, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Глава оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев заявил, что не признает результаты прошедших парламентских выборов в стране, и готовит официальный протест в избирательную комиссию республики, передает Associated Press 14 декабря.

Македония

Заев заявил, что официальные результаты существенно отличаются от данных, предоставленных наблюдателями его партии на избирательных участках. В частности, речь идет о голосовании на северо-западе Македонии, где в основном проживают этнические албанцы.

Правящая партия ВМРО-ДПМНЕ, победившая с минимальным перевесом, отреагировала на слова Заева, назвав их «игрой с терпением народа».

«(Заев) и его окружение должны знать, что они играют с терпением народа, и если кто-то попытается украсть победу, терпение превратится в гнев», — говорится в заявлении представителя ВМРО-ДПМНЕ Влатко Джорчева.

По результатам выборов в парламент Македонии, состоявшимся 11 декабря, в 120-местном парламенте правящая партия ВМРО-ДПМНЕ получает 51 кресло, СДСМ — 49, ДУИ — 10, Движение БЕСА — 5, «Альянс албанцев» — 3, ДПА — 2. Таким образом, ВМРО-ДПМНЕ при ожидаемой поддержке «Демократического союза за интеграцию» Али Ахмети получила минимальное большинство с преимуществом в один голос, в случае поддержки со стороны «Демократической партии албанцев» Мендуха Тачи коалиция будет иметь в общей сложности 63 места в парламенте.

Однако в случае, если СДСМ будет оспаривать результаты выборов, победа правящей партии с минимальным перевесом может не привести к долгожданному выходу из политического кризиса — нынешние парламентские выборы, являвшиеся досрочными, были вызваны именно несогласием социал-демократов с результатами предыдущих, состоявшихся в 2014 году.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Македонии во главе с Зораном Заевым не согласилась с результатами предыдущих парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2014 года, заявив, что они были сфальсифицированы. СДСМ обвинил министров от ВМРО-ДПМНЕ в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим способом. Противоречия между сторонниками правящей партии и оппозиции весной 2015 года привели к массовым акциям протеста в Скопье, политическому кризису и досрочным парламентским выборам.