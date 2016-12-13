Москва, 14 декабря, 2016, 00:47 — ИА Регнум. На площадке «Деловой России» прошёл День Республики Крым, нацеленный на привлечение инвесторов на полуостров.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

В рамках деловой программы Дня Крыма состоялось заседания программного комитета третьего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с участием руководителей федеральных министерств и ведомств. В ходе мероприятия обсудили общую архитектуру форума, который пройдет в апреле 2017 года в отеле «Мрия» в Крыму. Ожидается, что форум посетит 1,5 тыс. делегатов из 50 стран. Участники обсудили, как сделать один из важнейших российских форумов содержательными нацеленным на решение ключевых задач, стоящих перед экономикой региона. Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров сделал акцент на том, что традиционная встреча главы Крыма Сергея Аксёнова с инвесторами в следующем году будет проходить в закрытом формате, что позволит детально обсудить каждую инвестиционную идею. Окончательная программа ЯМЭФ-2017 будет утверждена в январе следующего года.

Ключевым мероприятием Дня Республики Крым стало пленарное заседание"Инвестируй в Крым», модератором которого выступил Андрей Назаров. В своём вступительном слове он напомнил, что «Деловая Россия» работает с республикой с самого момента воссоединения с Россией, помогая крымским предпринимателям интегрироваться в российское правовое поле и деловую среду.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил предпринимателей за интерес к республике, и выразил уверенность, что мероприятие в Москве поможет улучшить инвестиционный климат субъекта и закрыть «пробои» в регламентах и нормативных актах, регулирующих деятельность предпринимателей, чтобы сделать из республики образец с точки зрения работы с бизнесом.

Сергей Аксенов пообещал лично сопровождать инвестиционные проекты в Крыму.

«Для меня главная задача — сопровождать все эти инвестиционные проекты, втом числе лично. Я оставляю инвесторам номер своего личного телефона, с коллегами поддерживаю тесный контакт в вопросе контроля за сроками и качеством организации проекта. Уверен, что без такого личного внимания реализовывать проекты в любом регионе невозможно. Крым ждёт инвесторов», — подчеркнул глава республики. Заместитель председателя совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что самое важное — преодолеть «тотальную блокаду» Крыма. Он выразил недовольство тем, что даже многие крупные российские банки и компании «не идут в Крым», мотивируя это тем, что «попадут под санкции». Это сдерживает и приход иностранных инвесторов.

«В грубой форме я называю это дезертирством. Зайти должны все — единовременно, с конкретной абсолютно даты и, может, даже по какому-то нормативному акту — и начать работать в Крыму», — подчеркнул он. Вторая важнейшая задача — использование потенциала свободной экономической зоны в Крыму. Пока, по словам Георгия Мурадова, число её резидентов исчисляется только сотнями, многие из которых являются чисто крымскими.

«Это положение нужно менять, и здесь нам нужна помощь «Деловой России», — отметил Георгий Мурадов.

Полпред Республики Крым при президенте РФ отметил, что один из возможных инструментов работы в Крыму — использование трастовых форм ведения бизнеса, которые прикрывают бенефициаров, не делая их объектами шантажа со стороны экономических оппонентов России.

«Крым должен стать эталонным субъектом Российской Федерации», — обозначил цель крымских властей Георгий Мурадов. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов рассказал, что за 10 месяцев 2016 года строительная отрасль выросла на 43,8%, добыча полезных ископаемых для стройкомплекса — на 47,1%, промышленное производство — на 6,3%, количество туристов — на 25%.

«Мы создаём условия для развития тех отраслей, которые в предыдущие годы без поддержки государства не могли развиваться. Сегодня стали заполняться пустующие ниши в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях, в которые мы видим существенный приток инвестиций», — отметил он. Господдержка малого и среднего предпринимательства в Крыму составила 510 млн руб.

Министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта рассказал о состоянии, динамике развития и инвестиционном потенциале крымской промышленности, министр сельского хозяйства Андрей Рюмин — об инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса полуострова.

Член генсовета «Деловой России», гендиректор холдинга «КиПиАй» Виктор Журба представил разработанную его компанией стратегию социально-экономического развития Крыма до 2030 года, которую он назвал стратегией «трёх побед»: победы в борьбе за человеческий капитал, за инновации и за инвестора. Документ подразумевает развитие в Крыму семи кластеров: судостроительного, агропромышленного, химического, медико-биологического, креативной индустрии, туристического и ИТ-кластера.

По мнению разработчиков, реализация стратегии позволит к 2030 году увеличить ВРПна душу населения республики в 4,2 раза, небюджетных инвестиций в основной капитал — в 14,6 раза, экспорт — в 15,1 раза, долю инновационных товаров, работ и услуг в общем их объёме — в 17 раз.

Гендиректор Корпорации развития Республики Крым Олег Морозов коротко рассказал о возглавляемой им структуре, направлениях её деятельности и представил ряд конкретных инвестпредложений: индустриальные парки «Бахчисарай», «Феодосия» и «Евпатория», агропромышленный парк «Вересаево» и другие.

Директор Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Зеленский сообщил о результатах деятельности фонда в уходящем году, о ключевых мероприятиях, количестве их участников, заключённых с муниципалитетами соглашениях и заявил о готовности взять на себя организацию одной из секций ближайшего Ялтинского форума. Выступивший следом директор фонда «Ялтинский международный экономический форум» Сергей Лазуткин привёл статистику первых двух форумов и рассказал о ходе подготовки к следующему форуму.

Член президиума генсовета «Деловой России», глава крымского отделениябизнес-объединения Дмитрий Пурим осветил результаты деятельности своего отделения. Несмотря на то, что отделению только 2,5 года, в нём уже 43 предпринимателя, его представители входят вбольшое количество общественных, консультативных и экспертных структур, например в Совет по улучшению инвестклимата в Крыму, Совет по содействию развитию предпринимательства при полпреде президента РФ в КФО, Экономический совет при председателе Госсовета Крыма, Общественный совет по защите МСБ при прокуратуре Крыма и многие другие.

Организаторами мероприятия выступили правительство Республики Крым, «Деловая Россия» и фонд «Ялтинский международный экономический форум».