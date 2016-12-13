Архангельск, 14 декабря, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Прокуратура Архангельской области отказала в возбуждении уголовного дела в связи с несогласованным ремонтом Никольской часовни XVIII века в селе Ракуле (Холмогорский район). Об этом сообщает сайт Архангельской епархии РПЦ.

Анна Кошечко ИА REGNUM Надежда Пермиловская в часовне

Конфликт вокруг часовни произошел сентябре 2016 года. Памятник находился в крайне аварийном состоянии. Сельские жители сами провели на часовне ремонтно-консервационные работы, не согласовав их с областным министерством культуры и Архангельской епархией. Областной Минкульт направил материалы в холмогорскую полицию для процессуальной проверки. По ее результатам в возбуждении уголовного дела по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) в отношении старосты Никольской часовни Надежды Пермиловской отказано. Установлено, что объект культурного наследия находился в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, создававшем реальную угрозу его обрушения и полной утраты.

Сотрудники прокуратуры объяснили поступок неравнодушных граждан заботой об историческом памятнике. В официальном заявлении ведомства о часовне сообщается: «Именно в целях недопущения ее полного разрушения жителями деревни на пожертвования произведен частичный ремонт часовни и обшивка современными материалами (сайдинг, металлочерепица), которые являются легко демонтируемыми, в случае принятия органами местного самоуправления решения о реставрации».

Архангельская епархия также поддержала жителей Ракулы, отметив, что в последние годы средства на реставрацию областных памятников культуры фактически не выделялись и многие шедевры деревянного зодчества погибли.

«Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны власти жестко реагируют на любые попытки реставрировать памятники без прохождения длительных и сложных согласовательных процедур, а с другой стороны — не выделяют ни копейки, обрекая на гибель наше культурное достояние. Случай с Никольской часовней — лишь подтверждение этого печального правила. Очевидно, что у деревенских жителей было одно желание — спасти гибнущий памятник, сохранить самое святое для них место», — говорилось в сообщении епархиальной пресс-службы.