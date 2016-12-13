Рим, 14 декабря, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Правительство Италии, сформированное новым премьер-министром Паоло Джентилони, получило поддержку нижней палаты парламента, сообщает Associated Press 14 декабря.

Франческо Гварди. Дож Венеции прибывает на фейерверк. 1766 — 1770

Голосование в нижней палате, прошедшее 13 декабря, закончилось со счетом 368−105 в пользу сформированного кабинета министров, без воздержавшихся. Голосование верхней палаты парламента по вопросу правительства Джентилони состоится в ближайшее время.

Отмечается, что вотум доверия нового правительства достигнут несмотря на то, что оно не такое и «новое» — большая часть министров, бывших членами кабинета ушедшего в отставку Маттео Ренци, сохранила свои места, что вызвало резкую критику ряда оппозиционных политиков, уже назвавших новое правительство «фотокопией» старого.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря премьер-министр Италии Маттео Ренци ушел в отставку после провала на общенародном референдуме законопроекта правящей партии о конституционной реформе в Италии, принятия которого правительство Ренци безуспешно добивалось два года. Новым премьер-министром стал Паоло Джентилони, возглавлявший Министерство финансов, состав нового правительства страны был представлен 13 декабря.