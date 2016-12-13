Москва, 14 декабря, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проинформировала на своём сайте о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи, не связываясь с Федерацией бобслея России, сообщил министр спорта Павел Колобков.

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«Есть соглашение о проведении чемпионата мира, которое никто не расторгал, а там есть условия расторжения. Нам надо тоже очень внимательно сейчас посмотреть соглашение, которое заключила наша федерация с международной. Мы будем выяснять все эти вопросы и принимать дальнейшие решения», — заявил Колобков агентство «Р-спорт».

Министр назвал «очень странным» подход IBSF сообщать о своём решении через сайт, при этом общаясь с Федерацией бобслея России «через прессу».

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что на фоне протестов ряда стран IBSF приняла решение не проводить в Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, а перенести его в другое место. Бойкот чемпионату в Сочи объявили сборные Латвии, Южной Кореи и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение IBSF «чрезвычайно политизированным». «Оно исходит из заявлений, которые просто не имеют достаточного обоснования. И Россия, конечно же, будет продолжать при помощи своих органов, отвечающих за спорт, защищать свои интересы», — заявил он.