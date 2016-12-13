Рим, 14 декабря, 2016, 00:26 — ИА Регнум.



Франческо Гварди. Отплытие дожа на бучинторо на о. Аидо в день Вознесения. 1768

Президент республики Серджио Матарелла назначил новым премьер-министром бывшего главу МИД страны Паоло Джентилони, который, осознав всю ответственность ситуации, сформировал правительство практически за один вечер 12 декабря. В этот же день премьер и 18 министров принесли присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии президента страны Серджо Маттарелла.

Итальянцы, проголосившие «нет» на референдуме возмущены тем, что у руля правительства оказался сподвижник и соратник Ренци по партии.

Почти все министры остались те же, от Альфано до Боски, от Мадия до Лоренцин, это, по сути, правительство Ренци-бис в хорошей маскировке, как считает оппозиция. Впрочем, и сам новый премьер-министр признается: «Я сделал все возможное, чтобы сформировать новое правительство, которое будет продолжаться нововведения, осуществляемые Ренци». Бывший министр внутренних дел Анджелино Альфано стал министром иностранных дел, главой МВД стал Марко Миннити. Новые лица в команде: Анна Финоккьяро — министр по связям с парламентом и реформам, Лука Лотти, верный друг Ренци, — министр спорта, и Валерия Федели — новый министр образования. Заместитель премьер-министра — Мария Элена Боски, бывший министр по реформам, у которой хватило наглости, как считают итальянцы, даже после победы «нет» на референдуме не покинуть Дворец Киджи, а с радостью принять новую должность.

Согласно законодательству, новому правительству необходимо также получить доверие в обеих палатах национального парламента. Голосование о доверии состоялось в Палате депутатов 13 декабря, во вторник вечером. Палата одобрила состав нового правительства, теперь очередь Сената.

Джентилони в своем выступлении в Палате депутатов назвал это правительство «ответственным, полномочия которого будут продолжаться до тех пор, пока оно будет иметь доверие парламента.

Те, кто голосовал «нет» не референдуме, а также представители партий «Лига Севера» и «Движение 5 звезд» настаивают, чтобы Джентилони, после получения доверия у правительства, немедленно приступил к разработке и принятию избирательного закона, а после этого уйти в отставку, привести страну к голосованию. По счету правительство Джентилони четвертое, как говорят в Италии, «техническое» правительство, которое сменяет друг друга один за одним без выборов со стороны населения.

Острее всего народный гнев выразил обозреватель газеты Il Giornale Эмануэле Рикуччи в статье «Все меняется, ничего не изменится».

Еще одно правительство Демократическое партии. И подумать только, что итальянцы — полу граждане, полу камикадзе — отправили эту партию домой после референдума, по крайней мере, символически, а теперь мы видим — снова Демократическая партия, снова «техническое» правительство, снова проходящие мимо люди, — критикует выбор президента республики журналист.

По его мнению, в стране ничего не изменится, теперь будет Джентилони придумывать новые реформы, искать заработную плату для Ренци, доить Европу, стараться обеспечить политическую стабильность, большинство в парламенте, избирательные участки до 2018 года с 17 миллионами бедных итальянцев, которых душат налогами, безработицей, НДС, в стране растущая неудовлетворённость, неконтролируемая миграция, национальное сознание и уровень рождаемости на рекордно низком уровне.

Рикуччи припомнил новому премьеру старый твит 2012 года, в котором Джентилони говорил: «Мы должны уступить суверенитет единой и демократической Европе». «Мы умрем от суверенитета. Утонем, как демократы. Но настало время, чтобы начали уважать итальянцев», — комментирует автор статьи. С новым избирательным законом, или с настоящим, с поправками, внесенными в Сенате, нужно прийти к дате голосования, которая кажется миражом в пустыне. «Хватит попирать оставшееся достоинство этой страны. Это якобы эволюция попахивает продолжающимся бездействием, насквозь пропитанным бюрократизацией народной свободы».

При этом журналист предлагает тем, кто голосовал «нет», взять на себя часть ответственности: «Конечно, мы не могли знать такого поворота событий, но мы могли себе представить: это также время для самокритики, это немного и наша вина, если рак этой молодой демократии не прекращает расти и угрожает убить Италию изнутри».