Брюссель, 14 декабря, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Сербия и Европейский союз 13 декабря открыли две новые главы переговорного досье о присоединении страны к объединению. Об этом сообщила пресс-служба сербского правительства по итогам состоявшейся в Брюсселе межправительственной конференции Сербия — ЕС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Politico.eu Флаги Сербии и ЕС

Речь идёт о главах 5 и 25 переговорной платформы, которые касаются соответственно государственных закупок и вопросов науки и исследований. Сербская сторона также рассчитывала на открытие главы 26, которая касается образования и культуры, однако прогресса по этому направлению не произошло из-за позиции Хорватии, продолжающей попытки блокировать процесс присоединения Сербии к ЕС.

Как заявила на пресс-конференции сербский министр по евроинтеграции Ядранка Йоксимович, в Белграде рассчитывают на «сохранение динамики переговорного процесса». По её словам, у Загреба не было никаких оснований блокировать данный раздел в переговорах, и потому сербская сторона расценивает действия Хорватии как «политическое решение этого государства».

Министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Словакии Мирослав Лайчак назвал итоги в Брюсселе «ещё одним шагом вперёд и значительным достижением этого года». «Общее количество глав, по которым Сербия начала переговоры, увеличилось до шести, и это свидетельствует о прогрессе Сербии на пути к ЕС», — отметил он.

Лайчак призвал Белград «сохранить позитивный импульс и продолжить путь реформ в интересах своих граждан», а также подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит в том числе от урегулирования вопроса с Косово.

Как сообщало ИА REGNUM , руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями Сербии в декабре 2015 года. В рамках процесса вступления республики в ЕС должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза.

Ранее уже были начаты консультации по главам 32, 24 и 23, которые касаются вопросов финансового контроля, верховенства закона, проблем безопасности, правосудия и основных прав человека, а также последней, 35-й главе, обозначенной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Косово.

Напомним, премьер-министр Сербии Александр Вучич отказался от участия в межправительственной конференции Сербия — ЕС. В знак протеста против позиции Хорватии Брюссель покинула почти вся сербская делегация за исключением министра Ядранки Йоксимович.

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