Хельсинки, 14 декабря, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Грузооборот крупнейшего финского порта Хельсинки за январь-ноябрь 2016 года составил 10,7 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Погрузка контейнеров в порту

Объёмы перевалки генеральных грузов за отчётный период выросли на 2% и составили 9,8 млн тонн. Оборот сыпучих грузов увеличился на 6% до 908 тыс. тонн. Перевалка высокодоходных контейнерных грузов за 11 месяцев текущего года выросла на 6% и составила 415,1 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Пассажиропоток финского порта составил 10,6 млн человек (+3% к прошлогодним показателям).

Хельсинки — один из крупнейших портов в Финляндии. Через него осуществляются грузовые и пассажирские перевозки в крупные порты Северной, Центральной и Западной Европы.

Читайте также: Бронка рвётся в бой: порты Финляндии и Прибалтики останутся без грузов?