Дамаск, 13 декабря, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Звуки выстрелов в сирийском Алеппо не слышны уже более часа, что стало возможным после того, как было достигнуто соглашение между правительственными войсками и террористами, сообщает 13 декабря Reuters.

Beshr Abdulhadi Алеппо очищен от террористов

Террористы согласились с предложением Дамаска, что в обмен на прекращение огня и беспрепятственного пропуска мирных жителей боевики будут выпущены из города с личным оружием. Военные действия в Алеппо прекратились, однако не все террористы покинули город.