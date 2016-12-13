Москва, 13 декабря, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Вратарь футбольной сборной России и московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев получил премию «Джентльмен года», сообщают «Известия».

Dmitry Sadovnikov Игорь Акинфеев

Утешительный приз печально знаменитому голкиперу был сопровожден вручением черного смокинга.

Премия «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова и вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года за примерное поведение в ходе матчей. Ранее обладателями этого титула становились российские и иностранные футболисты, выступавшие в чемпионате России.