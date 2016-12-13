Вашингтон, 13 декабря, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Руководство США не исключает введения санкций против руководителей Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, сообщает телеканал CBS.

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». реж. Марк Захаров. 1978. СССР Король

По информации телеканала, введение таких санкций является «весьма вероятным». Телеканал CBS утверждает, что причиной санкций являются подозрения американского руководства в причастности ГРУ к кибератакам против интернет-ресурсов Демократической партии США во время президентских выборов.

Стоит отметить, что шум вокруг хакерских атак, якобы исходящих из России, регулярно происходит в американских СМИ. В руководстве России свою причастность к кибератакам постоянно, однозначно и официально отрицают.