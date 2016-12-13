Москва, 13 декабря, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Ситуация

Сообщается, что лидеры России и Германии обсудили ситуацию вокруг поставок российского газа потребителям в Евросоюзе через территорию Украины. В этой связи Путин высказал обеспокоенность тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договорённостей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создаёт угрозу транзиту в Евросоюз.

Также Путин и Меркель отметили необходимость активизации усилий по всеобъемлющему выполнению Минских соглашений. Российский лидер подчеркнул важность прекращения киевскими силовиками обстрелов населённых пунктов Донбасса, снятия социально-экономической блокады региона и налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Кроме того, Путин рассказал Меркель о действиях России в рамках борьбы с международным терроризмом и о той масштабной гуманитарной помощи, которую Россия оказывает арабской республике.