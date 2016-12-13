Ленинградская область, 13 декабря, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Несколько лет назад правительство Ленинградской области активизировало поддержку коренных малочисленных народов региона. Вместе с общественными активистами власти помогают сохранять и изучать финно-угорские традиции, языки и ремесла. Об успехах в этой работе рассказывает Лира Бурак, председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Администрация Ленобласти Лира Бурак

— Лира Викторовна, в чем заключается миссия комитета?

— На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности. Такое этнокультурное многообразие — однозначное преимущество нашего региона, а значит, необходимо это богатство сохранить. Особенно в поддержке нуждаются малочисленные народы. В перечень коренных малочисленных народов РФ включены три народа финно-угорской языковой группы, проживающих в Ленобласти — вепсы, водь, ижоры. Сохранение их культуры давно стало приоритетным направлением нашей политики.

— Какие действия предприняты для достижения этой цели?

— С 2013 года «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» выделена в отдельную программу, которая финансируется из бюджета области и за счет федеральных субсидий. В 2016 году на эти цели предусмотрено более 17,5 млн рублей. Работа ведется по трем основным направлениям: сохранение языка и культурных традиций коренных малочисленных народов, поддержка профильных некоммерческих организаций и издание справочников и учебной литературы о традициях и истории этих народов.

— Включены ли в проект образовательные программы для жителей Ленобласти?

— Да, безусловно. К примеру, в течение нескольких лет в регионе существует «Мобильная школа коренных народов». Лучшие специалисты — культурологи, этнографы, лингвисты, музыковеды — проводят выездные лекции, а мастера обучают всех желающих народным ремеслам. Такие «культурные десанты» уже познакомили с историей и традициями финно-угорских народов более десяти тысяч жителей деревень и городов области. А в некоторых районах, где проживают потомки коренных малочисленных народов, подобные обучающие программы работают круглый год.

— Как правительство Ленобласти помогает сохранить исчезающие вепсский, водский и ижорский языки?

— Уже несколько лет в местах компактного проживания этих народов ведутся языковые курсы. На данный момент занятия посещают 160 учеников, и число это постепенно увеличивается. Курсы рассчитаны на начальный и углубленный этапы обучения. Преподаватели работают согласно методическим рекомендациям, на электронных носителях составлены сборники учебных и наглядных пособий. А для тех, кто занимается дистанционно, существуют видео-уроки. Они сопровождаются песнями, танцами, анимацией, яркими рисунками, что способствует приобщению творческой молодежи к фольклорному наследию коренных народов.

— Существуют ли в Ленобласти справочные издания о жизни коренных народов?

— Да, и их число растет с каждым годом. Популярность уже обрел этноконфессиональный альманах «Ладья». В этом году изданы брошюры по традиционным занятиям коренных малочисленных народов Ленобласти — вязанию, росписи по дереву, изготовлению Оятской керамики, рецептам национальной кухни. Вскоре увидит свет книга Василия Пулькина «В краю синих озер» о жизненном укладе вепсов. Также при поддержке комитета выпущены настенные календари на 2017 год, при помощи которых можно будет узнать о жизни ижорского народа, национальных праздниках других народов Ленинградской области.

— Где желающие могут ознакомиться с перечисленными вами изданиями?

— В Доме Дружбы Ленинградской области, который в сентябре отметил новоселье в новом просторном здании — малом Таврическом дворце Петербурга. Также вся литература по теме есть в Ленинградской областной библиотеке и в районных библиотеках, особенно тех районов, где традиционно проживают коренные малочисленные народы.

— Чем займется комитет в следующем году?

— Планов у нас много. По подпрограмме «Поддержка коренных малочисленных народов» комитет планирует продолжать наиболее значимые и интересные проекты, но появятся и новые мероприятия. К примеру, будут реализованы детская просветительская программа «Радостный мир: куклы, игры и сказки коренных малочисленных народов Ленинградской области», проект «Возрождение традиционных народных ремесел Ленинградской области». Общественные организации и народные коллективы региона примут участие в выставках, форумах, научно-практических конференциях. И, конечно, нас традиционно ждут межкультурные фестивали, этноярмарки и народные праздники.