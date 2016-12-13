Ставрополь, 13 декабря, 2016, 22:46 — ИА Регнум.



Ян Брейгель Младший. Аллегория воздуха

В Ставропольском крае работа мусоросжигательного завода в городе Пятигорске приостановлена на 60 суток. Выяснилось, что «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» использовал для хранения и утилизации отходов не предназначенные для этого территории.

Пятигорский мусоросжигательный завод занимается обезвреживанием отходов III—IV класса опасности. Однако в нарушение лицензионных требований, он использует для выполнения заявленных работ здания, строения, сооружения и помещения, которые не принадлежат ему на праве собственности.

Так, заводом незаконно используется для хранения и утилизации отходов два объекта недвижимого имущества и земельные участки, права на которые не зарегистрированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что ранее завод уже был оштрафован за подобное нарушение на 100 тыс. рублей. Предприятие оплатило штраф, но продолжило нарушать закон.

В отношении «Пятигорского теплоэнергетического комплекса» возбуждено административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Арбитражным судом Ставропольского края ему назначено наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

Решение суда не вступило в законную силу. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Мусоросжигательный завод Пятигорска суд обязал выплатить около 66,8 млн рублей долга по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Эту плату заводу насчитал Росприроднадзор в 2015 году за размещение отходов (золошлаковой массы) при сжигании твердых коммунальных отходов с 2012 года.

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Мусоросжигательный завод в Пятигорске работает с 1987 года.