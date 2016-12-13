Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин заявил, что военная операция по освобождению сирийского города Алеппо будет завершена через несколько часов. Об этом российский постпред заявил сегодня, 13 декабря, на заседании Совета Безопасности ООН.

Beshr Abdulhadi Освобождение

«Контртеррористическая операция в Алеппо будет завершена в течение нескольких часов. Все боевики вместе с членами своих семей и ранеными в настоящее время выходят по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали, в том числе в сторону Идлиба», — сказал Чуркин.

Напомним, экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии созвала Франция.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что сирийские правительственные силы заканчивают операцию по освобождению Алеппо. Под контролем правительственных сил находится 98% города.

Каковы планы сирийского командования и российских военных относительно Идлиба, пока не сообщается. Звучат мнения, что террористов следует добить в Идлибе.