Ленинградская область, 13 декабря, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области Александр Шульга написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сегодня, 13 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в областном правительстве.

Ремонт

Напомним, на должность и.о. главы Фонда капремонта Александр Шульга был назначен в августе этого года. До него этот пост с начала 2016 года занимал Сергей Робул, который пришел на эту должность после увольнения Сергея Вебера.

Предполагается, что теперь Фонд капремонта возглавит экс-глава комитета по ЖКХ и транспорту Ленобласти Константин Полнов, покинувший областное правительство весной этого года.

«Александр Шульга написал заявление с открытой датой еще вчера, 12 декабря. Это связано с тем, что за три месяца нахождения его на этой должности, ситуация не была исправлена. В свою очередь, Константин Полнов написал заявление о приеме на работу с 20 декабря», — сообщил информированный источник агентства.

Отметим, будущий исполняющий обязанности главы фонда Константин Полнов был уволен с прежней должности после того, как подписал документ о разрешении АО «Дирекция единого заказчика Ленобласти» работать без банковской гарантии по конкурсам с подрядчиками.

Добавим, сегодня прошла встреча депутатов Законодательного собрания Ленобласти с губернатором региона на тему итогов работы Фонда капитального ремонта в 2016 году и программы его работы в 2017 году.

Программа капремонта, рассчитанная на 30 лет, начала действовать с 2014 года. Для этих целей был создан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

По словам Александра Дрозденко, собираемость с граждан средств, предназначенных на капремонт, с каждым годом увеличивалась. Так, в 2014 году объем собранных средств составил 482,5 млн рублей (51%), в 2015-м — 1,29 млрд (более 80%), а согласно прогнозу на 2016 год эта сумма превысит 1,3 млрд (более 90%). Однако задолженность по собираемости всё равно есть: за 3 года она составила 823 млн рублей.

Несмотря на то, что Ленобласть является одним из регионов-лидеров Российской Федерации по уровню собираемости средств с населения на капремонт, освоение средств фонда капитального ремонта оставляет желать лучшего, отметил Дрозденко.

Так, по его словам, начиная с 2014 года срываются графики проведения капремонта, до сих пор идет отставание по оформлению документов для формирования плана-графика проведения капремонта. Также есть случаи недобросовестного выполнения капремонта: с нарушением технологий, некачественно и т.д.

«У нас несколько рад менялось руководство Фонда капитального ремонта, на это были и объективные и субъективные причины. К сожалению, на сегодняшний день я констатирую, что работа Фонда оставляет желать лучшего. <…> Фонд капитального ремонта собрался не для того, чтобы на депозитах хранились денежные средства», — подчеркнул Александр Дрозденко.