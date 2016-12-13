Тель-Авив, Израиль, 13 декабря, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Вечером 12 декабря 2016 года На базу ВВС Израиля Неватим 12 декабря прибыли из США первые два истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35I Lightning II, сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

F35.com Lockheed Martin F-35I Lightning II

В торжественной церемонии встречи самолетов участвовали министр обороны США Эштон Картер, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин, министр обороны Израиля Авигдор Либерман, командующий ВВС Израиля Амир Эшель, а также посол США в Израиле Даниэль Шапиро.

Стоит отметить, что Израиль стал первым государством, получившим истребители F-35 на свою территорию. F-35, изготовленные для других заказчиков, до сих пор используются разработчиками для отработки узлов и обучения пилотов на территории США. Официально прибывшие в Израиль самолеты называются F-35I, но фактически они являются стандартными серийными F-35A, в то время как установка израильского оборудования на машины этого типа произойдет не ранее 2020 года.

На данный момент Израиль заказал в США по программе межправительственных военных сделок Foreign Military Sales (FMS) 33 истребителя F-35I стоимостью не менее $2,75 млрд. В ноябре 2016 года правительство Израиля приняло решение приобрести еще 17 истребителей этого типа, доведя число заказанных F-35I до 50 штук.

К 2030 году Израиль планирует иметь на вооружении 75 истребителей F-35I, основное отличие которых от стандартного образца заключается в приспособленности систем управления вооружением под комплексы израильского производства.