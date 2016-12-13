Великий Новгород, 13 декабря, 2016, 21:39 — ИА Регнум. В Новгородской области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 3611 жителей, что выше уровня предыдущей недели на 22,2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, сохраняется рост заболеваемости среди детей в возрасте 3−6 лет (за неделю — рост на 25,3%) и среди школьников 7−14 лет (на 51%).

Цитата из м/ф «Доктор Айболит». реж. Давид Черкасский. 1984. СССР Добрый доктор Айболит

«Эпидемический порог заболеваемости превышен среди школьников 7−14 лет на 4,4%, среди совокупного населения превышения нет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в регионе завершена кампания по иммунизации населения против гриппа. Всего привито более 191 тысячи человек — это 31% населения области.