Москва, 13 декабря, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В ближайшее время может состояться встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении, заявил официальный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

Mid.ru Александр Лукашевич

Он напомнил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении с министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в формате «3+2» на полях заседания СМИД ОБСЕ в Гамбурге не состоялась, но в ближайшее время может пройти встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Комментируя заявление глав МИД стран-сопредседателей Минской группы, принятое по итогам заседания по нагорно-карабахскому урегулированию на полях заседания СМИД ОБСЕ в Гамбурге, Александр Лукашевич отметил, что «министерское заявление по Нагорному Карабаху очень содержательное и далеко идущее, в нем отражены все базовые принципы переговорного процесса». По словам Лукашевича, в заявлении нет ничего нового, что не обсуждалось бы ранее в рамках политического процесса: «Об этом говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Гамбурге и в предыдущих своих выступлениях».

Лукашевич также ответил на критику работы Минской группы, в частности то, что МГ ОБСЕ не удалось добиться встречи глав МИД Азербайджан и Армении в формате «3+2» в Гамбурге.

«Хочу сразу отвести попытки критиковать Минскую группу ОБСЕ, что делают некоторые государства участники. На мой взгляд 2016 год показал, что Минская группа является эффективным механизмом движения в сторону нахождения развязок по крупным проблемам нагорно-карабахского урегулирования, в поддержку тех мероприятий, которые проводят президенты и министры иностранных дел стран-сопредседателей, что значительно помогает решать сложнейшие задачи по продвижению политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Тройка работает слаженно, даже если отдельно брать субстанцию работы ОБСЕ, где позиции России, США и Франции порой бывают диаметрально противоположны. Здесь же коллеги нашли золотую середину, они прекрасно понимают друг друга.

Напомню, что в свое время были выработаны тройкой сопредседателей МГ ОБСЕ при поддержке других государств принципы, на которых должно строиться нагорно-карабахское урегулирование. Вообще, нагорно-карабахский конфликт и его перспективы напрямую связаны с эффективностью работы ОБСЕ, это именно тот сюжет, которым занимается исключительно наша организация при поддержке ООН и ряда других структур. Это исключительно обязанность ОБСЕ, и в ее работу входит в том числе весь постконфликтный процесс, когда нужно будет разворачивать миротворческую операцию. На этот счет работает группа планирования высокого уровня в Вене. 2016 год как раз показал, что тройка сопредседателей совместно с этой группой и Минской группой в целом может находить, обозначать те пункты урегулирования, по которым еще остаются крупные разногласия между сторонами конфликт и помогать двигаться в сторону их разрешения.

Министры переподтвердили свою серьезную озабоченность теми событиями, которые произошли в апреле этого года, когда напряженность в зоне нагорно-карабахского конфликта беспрецедентно возросла и которую в значительной мере благодаря российским усилиям удалось снять. Но потенциально напряжение в зоне соприкосновения конфликтующих сторон. Задачи были поставлены еще на саммитах в Вене 16 мая и 20 июня в Санкт-Петербурге: расширить возможности механизма личного представителя действующего председателя ОБСЕ, расширить возможности мониторинга, увеличить численность международных сотрудников в его офисе. К сожалению, до сих пор эти вопросы не находят консенсусного разрешения. Но мы очень рассчитываем, что эту тенденцию удастся переломить и личный представитель получит подтверждение, которое действительно необходимо. На наш взгляд необходимо проводить мониторинг на линии соприкосновения войск. Присутствие международных наблюдателей будет остужать горячие головы сторон конфликта, не давать нагнетаться напряжению», — заявил Лукашевича в интервью moscow-baku.ru