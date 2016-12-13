Москва, 13 декабря, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира из Сочи. Об этом Песков сказал сегодня, 13 декабря, в эфире телеканала RT.

The U.S. Army Бобслей

Ранее сегодня стало известно, что после протестов ряда стран, IBSF приняла решение не проводить в Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону, а перенести его в другое место. Бойкот чемпионату в Сочи объявила сборная Латвии, Южной Кореи и США.

Песков назвал решение IBSF «чрезвычайно политизированным». «Оно исходит из заявлений, которые просто не имеют достаточного обоснования. И Россия, конечно же, будет продолжать при помощи своих органов, отвечающих за спорт, защищать свои интересы», — сказал глава пресс-службы Кремля.