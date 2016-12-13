Ставрополь, 13 декабря, 2016, 21:22 — ИА Регнум.



Федор Бухгольц. Пожар в деревне (фрагмент). 1901

В городе Ессентуки через три с половиной месяца после пожара восстановлено семиэтажное здание. Жители смогут заселиться к Новому году.

Пожар в семиэтажном общежитии по улице Энгельса, который произошел 29 августа 2016 года, оставил без крова 218 человек. Сгорел седьмой этаж многоквартирного дома, частично пострадали квартиры на нижних этажах, залитые водой.

На ремонт помещения было выделено 35 млн рублей. Ремонтировать пришлось практически весь дом, от подвала до крыши. Усилены перекрытия подвала, шестого и седьмого этажей; произведена отделка мест общего пользования, капитальный ремонт системы электроснабжения.

На верхнем выгоревшем этаже сделан ремонт в 36 квартирах. Там заменили приборы отопления, внутреннюю отделку, сантехнику, двери, обои.

Согласно предписанию пожарных инспекторов, новая крыша полностью выполнена из металлических конструкций. Застеклены и расчищены от бытового и строительного мусора места общего пользования.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ессентуков, сейчас ремонтно-восстановительные работы находятся в завершающей стадии. Люди заселятся в свли квартиры к Новому году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время пожара в семиэтажном доме в Ессентуках погибли две женщины, одна из которых допустила неосторожное обращение с огнем при курении. 218 человек оказались без крова. Сразу после пожара людей временно разместили в школе. Впоследствии людей расселили в здравницы, к родственникам и знакомым.

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