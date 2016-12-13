Мурманск, 13 декабря, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Мурманский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении егеря Виктора Михайловского по делу об убийстве двух охотников, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнародованные на сайте суда сведения. Егерь объяснял произошедшее необходимостью самообороны.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Суд пришёл к выводу, что избранный способ защиты являлся соразмерным характеру и опасности посягательств», — проинформировали в пресс-службе областного суда.

Таким образом, егерь был признан невиновным и оправдан, «ввиду отсутствия в его действиях состава преступления».

Напомним, по информации ИА REGNUM, житель Мурманска Виктор Михайловский был задержан в конце августа 2015 года. Незадолго до этого в следственный отдел СКР по Кольскому району поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе автодороги Кола-Лотта трупов двух мужчин с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра на теле погибших были обнаружены огнестрельные ранения.

Как установило следствие, Михайловский остановил автомобиль двух охотников для проверки их документов. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого егерь застрелил мужчин. Подсудимый настаивал, что произошедшее было самообороной, поскольку охотники угрожали его семилетнему сыну, находившемуся вместе с отцом в момент инцидента.

Как сообщает «Российская газета», в ходе суда присяжные установили, что Михайловский не вышел за пределы необходимой самообороны. Кроме того, по данным экспертизы, оба погибших мужчины в момент конфликта были пьяны.

«В областной прокуратуре сообщили, что, возможно, обжалуют оправдательный приговор в Верховном суде», — добавляет издание.

По данным СМИ, один из погибших являлся сотрудником МВД, а второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.