Мурманский суд вынес оправдательный приговор по делу о двойном убийстве
Мурманск, 13 декабря, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Мурманский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении егеря Виктора Михайловского по делу об убийстве двух охотников, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнародованные на сайте суда сведения. Егерь объяснял произошедшее необходимостью самообороны.
«Суд пришёл к выводу, что избранный способ защиты являлся соразмерным характеру и опасности посягательств», — проинформировали в пресс-службе областного суда.
Таким образом, егерь был признан невиновным и оправдан, «ввиду отсутствия в его действиях состава преступления».
Напомним, по информации ИА REGNUM, житель Мурманска Виктор Михайловский был задержан в конце августа 2015 года. Незадолго до этого в следственный отдел СКР по Кольскому району поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе автодороги Кола-Лотта трупов двух мужчин с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра на теле погибших были обнаружены огнестрельные ранения.
Как установило следствие, Михайловский остановил автомобиль двух охотников для проверки их документов. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого егерь застрелил мужчин. Подсудимый настаивал, что произошедшее было самообороной, поскольку охотники угрожали его семилетнему сыну, находившемуся вместе с отцом в момент инцидента.
Как сообщает «Российская газета», в ходе суда присяжные установили, что Михайловский не вышел за пределы необходимой самообороны. Кроме того, по данным экспертизы, оба погибших мужчины в момент конфликта были пьяны.
«В областной прокуратуре сообщили, что, возможно, обжалуют оправдательный приговор в Верховном суде», — добавляет издание.
По данным СМИ, один из погибших являлся сотрудником МВД, а второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.